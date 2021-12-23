بورصة الدواجن اليوم الخميس 23-12-2021 في مصر

موجة الطقس البارد ليلا ونهارا قد تدفع بعض المربين للابتعاد عن تربية واستخراج دفعات جديدة من الدواجن، وهو ما تؤكده حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بورصة الدواجن المصرية مؤخرا، وعليه يبحث قطاع عريض من المواطنين يوميا عن الأسعار المطروحة والتي قد تتغير بفضل التغيرات التي تطرأ على السلعة.

ووفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم لنحو 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا.

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم عند سعر 42.4 جنيه، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيُباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم ومشتقاتها، فجاءت وفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، اليوم الخميس، على النحو التالي:

- بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.