كل ما تريد معرفته عن دواء ميرك لكورونا.. مصر تنتجه قريبا بفاعلية 90%

جهود كبيرة تقدمها الحكومة لتوفير لقاحات كورونا والعلاجات المضادة لعدوى فيروس «كوفيد- 19»، بينها أنواع مختلفة وعديدة تستوردها من الخارج، وأخرى تُصنع محليًا، منها الدواء الأخير «ميرك»، الذي من المقرر إنتاجه في مصر خلال 45 يوما، بحسب ما ذكره الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، خلال تصريحات تليفزيونية.

وترصد «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن دواء «ميرك» لكورونا، والمقرر إنتاجه في مصر خلال الشهر ونصف المقبل، بحسب تصريحات «تاج الدين».

كل ما تريد معرفته عن دواء «ميرك» لكورونا

- دواء «ميرك» عبارة عن أقراص لعلاج فيروس كورونا، من إنتاج شركتي فايزر وميرك، وحصلت الشركتان على تصريحات تداوله، إذ حصلت الثانية على التصريح في 30 نوفمبر الماضي، بينما الأولى في 15 ديسمبر الجاري.

- تناول دواء «ميرك» يكون عن طريق الفم، ويمنع المصاب بعدوى فيروس كورونا من الانتقال إلى المستشفى، إلا أنه لا يعتبر بديلا عن اللقاحات أو يغني عنها.

- يحد الدواء الجديد «ميرك» من أعراض ومضاعفات المراحل الأولى لعدوى كورونا على المصابين بها.

عدد جرعات دواء «ميرك» لكورونا

- جرعة «ميرك» المصنوع في شكل كبسولات تأخذ مرتين يوميًا، وعلى مدار 5 أيام متتالية.

- دواء «ميرك» الجديد يستهدف الإصابات البسيطة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ولذلك هو يحتاج استكمال الدراسات الإكلينيكية عليه، إذ إنه في المراحل النهائية أمام هيئة الدواء، التي تقر استخدامه من عدمه.

- تنتظر مصر موافقة هيئة الدواء على إنتاج دواء «ميرك» الجديد لمصابي كورونا، ومن ثم طرحه في الصيدليات خلال ما يقرب من شهرين.

فاعلية دواء «ميرك»

- الأعراض الجانبية المرصودة على أقراص «ميرك» تتمثل في تأثيره على أصحاب الحساسية المفرطة تجاه الأقراص عامة، ونسب فاعليته للتعافي من أعراض كورونا تصل إلى 90%، بحسب الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية.