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أستاذ مناعة: عقار شركة ميرك لعلاج كورونا يحصل عليه المريض 5 أيام

كتب:

شريف سليمان
10:20 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بلندن

الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بلندن

قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بلندن، إن العالم بدأ يتوصل إلى اختراع أنواع مختلفة من أدوية كورونا، مشيرًا إلى أن الموافقة على أول عقار مضاد لكورونا لمرضى العزل المنزلي في بريطانيا انتصار علمي وإضافة جيدا للغاية.

علاجات كورونا تعتمد على الأجسام المضادة

وأضاف «سالمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامي سيد علي، أن علاجات كورونا التي كانت تعتمد بصورة أكبر على الأجسام المضادة كانت فعالة بشكل كبير لكنها صعبة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفتها التي تتجاوز 2000 دولار لجرعة العلاج.

وأشار أحمد سالمان، إلى أن الدواء الموجود حاليا من إنتاج شركة «ميرك» فعاليته تبلغ نحو 60% ويكون فعالا في علاج الإصابات الخفيفة والمتوسطة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.

الدواء الأول من نوعه

وتابع أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بلندن، أن وجود دواء يعتمد على تركيبة كيميائية هو الأول من نوعه في بريطانيا أنتجته شركة «ميرك»، ويستهدف إنزيم معين في الفيروس يؤدي إلى تثبيط عملية تكاثره.

ولفت إلى أن شركة فايزر ستطرح دواءً مماثلا في الأسواق خلال العام المقبل بفاعلية تصل إلى 90%، مشددًا على أن ابتكار الدواء لن يغني عن اللقاح لأنه يقي من الإصابة بالمرض، أما العلاج فهو يستهدف القضاء على الفيروس بعدما يحدث نوعا من أنواع التدمير في الجسم والأنسجة.

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