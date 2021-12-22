رئيس «شعبة الأدوية»: إنتاج أقراص «ميرك» في مصر للسيطرة على كوورنا

قال الدكتور «على عوف»، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن إنتاج أقراص «ميرك»، في مصر، سيساهم في علاج المصابين بفيروس كورونا عبر الحد من المضاعفات والشفاء بوتيرة أسرع.

أقراص «ميرك» تقلل مضاعفات كورونا

وأضاف «عوف»، في تصريحات لــ«الوطن»، أن توافر «أقراص ميرك»، في الصيدليات وفق ما أعلنه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال الأسابيع المقبلة، سيساعد المصابين بفيروس كورونا في الحد من المضاعفات الخطيرة خلال فترة الإصابة.

مصر رائدة في صناعة الأدوية

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنّ مصر لديها القدرة على تصنيع كافة الأدوية واللقاحات التي تستخدم في الحد من مضاعفات كورونا، نظرا لما تمتلكه من مصانع وشركات مُصنعة للأدوية، وتعد مصر من الدول الرائدة في تصنيع الأدوية بالمنطقة.

الأعراض الجانبية لأقراص «ميرك»

ووفقا لبيان صحفي، أكد «عوف»، أن الأعراض الجانبية التي تم رصدها وفقا للدراسات والتجارب بشأن أقراص ميرك، تتمثل في تأثيره على بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة من الأقراص بصورة عامة، مشيرا إلى أن أعراض «ميرك»، مهما زادت فنسبة فاعليتها تصل إلى 90% للشفاء من أعراض كورونا.

فاعلية أقراص ميرك ضد أوميكرون

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنّ أقراص ميرك تقلل من أعراض فيروس كورونا وتزيد من وتيرة الشفاء من متحورات كورونا، لافتا إلى أن أعراض أوميكرون تتشابه مع أعراض متحورات كورونا وبالتالي فإن نسبة فاعلية الأقراص مع المصابين بالمتحور الجديد ستكون بنفس الفاعلية مع كافة تحورات الفيروس.