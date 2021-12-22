أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد تجديد عقدها مع «يونيسف»: أطفالنا نعمة

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها لتجديد تعاقدها مع اليونسيف، كسفيرة لنوايا الحسنة للأطفال، في أول تعليق لها بعد احتفالية التوقيع في مؤتمر صحفي، اليوم، وجهت خلاله الشكر لوالديها، وسط دموع غلبتها أثناء الحديث.

ونشرت دنيا، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور لها أثناء تعاقدها، وعلقت قائلة: «سعيدة جدا بتجديد عقدي كسفيرة للنوايا الحسنة للأطفال، بستمتع بكل لحظة بحس فيها إني بخدم الأطفال، النعمة اللي لازم كلنا نحافظ عليها، ونوفر لهم كل الأمان والحب والراحة، لأنهم اتخلقوا عشان يكونوا سعداء.. وبتمنى أننا نقدر نساعد أطفالنا في تحقيق أحلامهم».

دنيا سمير غانم تشكر والديها باكية أثناء مؤتمر يونيسيف

ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم خلال مؤتمر يونسيف، الشكر لوالديها، وسط حالة كبيرة من البكاء خلال الحديث عنهما.

وقالت دنيا: «زي ما يكون امبارح لسه فاكره تفاصيل اليوم اللي وقفت فيه على المسرح لما اليونسيف كانت بتم 70 سنة، وأد ايه اليوم ده كان غالي عليا اليوم اللي بقيت فيه رسميا سفيرة اليونيسيف للنوايا الحسنة».

وأضافت دنيا، أن «غلاوة هذا اليوم، لم تكن في اللقب الذي حصلت عليه، وإنما في المسؤولية التي وضعت على عاتقها، وأنها أصبحت تملك قوة يمكن من خلالها أن تحدث تغيرا وتأثيرا في حياة أطفال مصر، وأن منظمة اليونيسيف تكمل اليوم، عامها الـ75، مشيرة إلى أنها كيان كبير خلفه مئات الأشخاص في العالم، يعملون ليل نهار لكي يساعدوا الأطفال.

حالة دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

وسيطرت حالة حزن واكتئاب شديدين على دنيا سمير غانم، عقب وفاة والديها بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، وابتعدت فترة عن الأضواء والتفاعل مع جمهورها، لتعود مرة أخرى وتحاول الخروج من أحزانها، بالعديد من الأنشطة الفنية، شاركت فيها مؤخرا، كما أنها تحرص كل جمعة على زيارة والديها، وقراءة الفاتحة على روحيهما وتوزيع الصدقات.