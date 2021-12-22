دنيا سمير غانم تشكر والديها وتنهار بالبكاء في مؤتمر «يونيسف»

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، مساء اليوم، في المؤتمر الخاص باحتفال منظمة اليونسيف بعامها الـ 75؛ باعتبارها سفيرة للمنظمة.

دنيا سمير غانم تنهار بالبكاء

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم خلال مؤتمر اليونسيف على توجيه الشكر لوالديها، وسط حالة كبيرة من البكاء خلال الحديث عنهما.

وتابعت دنيا: «زي ما يكون امبارح لسه فاكره تفاصيل اليوم اللي وقفت فيه على المسرح لما اليونسيف كانت بتم 70 سنة، وأد ايه اليوم ده كان غالي عليا اليوم اللي بقيت فيه رسميا سفيرة اليونيسيف للنوايا الحسنة».

وأكدت دنيا أن غلاوة هذا اليوم لم تكن في اللقب الذي حصلت عليه، وإنما في المسئولية التي وضعت على عاتقها، وأنها أصبحت تملك قوة يمكن من خلالها أن تحدث تغيرا وتأثيرا في حياة أطفال مصر.

وتابعت أن منظمة اليونيسيف تكمل اليوم، عاملها الـ 75، مشيرة إلى أنها كيان كبير خلفه مئات الأشخاص في العالم يعملون ليل نهار لكي يساعدوا الأطفال.

آخر ظهور لدنيا سمير غانم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، مسلسل بدل الحدوتة 3، الذي قدمته في رمضان 2019، وشاركت فيه بجانب شيماء سيف ومحمد أوتاكا ومحمد سلام وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وسمير غانم وعمرو وهبة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.