«أبطال السوبر».. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة الدولي في الخامسة فجرا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، فجر الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، التي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.

ويصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الخامسة فجر الخميس، على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية «مصر للطيران»، لنقل بطل السوبر الإفريقي من الدوحة إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يجري استقبال بعثة الأهلي داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء لقاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، وإنهاء إجراءات وصول بعثة النادي الأهلي وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.