جمارك «مطار القاهرة» تحبط تهريب كمية من الكوكايين والآيس وحبوب هلوسة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة، مساء اليوم، بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، عبارة عن 7 أكياس بها كمية من الأقراص والمواد المخدرة، «كوكايين وآيس ومارجوانا وكبسولات وحبوب هلوسة» مخبأة داخل حقائبه.

محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

وقالت مصلحة الجمارك في بيان لها، إن رجال الجمارك في الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأضافت «الجمارك» في البيان، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من أثينا استوقف أحمد سيد، مأمور اللجنة الجمركية، راكبا فرنسي الجنسية من اصل مصري شارعا في الخروج من لجنة الخط الأخضر، مشيرة إلى أن بسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

7 أكياس تحوي كمية من الأقراص والمواد المخدرة كوكايين وآيس ومارجوانا

وتابعت «الجمارك»، أنه بالعرض على تامر قاسم نائب مدير الإدارة، كلف عماد صلاح وعبد الحليم محمد، تحت إشراف أميرة طلبة مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً فتبين وجود 7 أكياس بها كمية من الأقراص والمواد المخدرة كوكايين و آيس ومارجوانا وكبسولات وحبوب هلوسة مخبأة داخل حقائبه.

وأشارت «الجمارك»، إلى أنه قرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 214 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.