الأوقاف: 70 مليون جنيه دعما لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 2021

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، إنفاق 400 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع خلال 2021، منها 70 مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إنه في إطار جهودها بمجال البر وخدمة المجتمع والعناية بالأسر الأولى بالرعاية، تم صرف ما يزيد عن 400 مليون جنيه في هذا المجال على النحو التالي:

1. صرف 50 مليون جنيه لدعم صندوق «عطاء» لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

2. صرف 25 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية ليصل إجمالي ما تم صرفه لبناء المدارس 175 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بـ 5 مدارس أخرى في 3 محافظات.

3. صرف 20 مليون جنيه لمبادرة نور حياة من خلال صندوق تحيا مصر.

4. صرف 5 ملايين جنيه لمتضرري السيول والأمطار بمحافظة أسوان، وجار صرف 5 ملايين أخرى.

5. صرف 37 مليونا و325 ألفا و858 جنيها من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

6. صرف 17 مليونا و507 آلاف و67 جنيها لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

7. صرف 60 مليون جنيه مساعدات لأهالي غزة.

بطاقات رقم قومي للمرأة المعيلة

8. استخراج 40 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بتكلفة بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه.

9. دعم نقابة القراء بـ 400 ألف جنيه.

10. صرف 355 ألف جنيه لتعويض متضرري حادث قطار سوهاج.

11. 142 مليونا و500 ألف جنيه صكوك أضاحي الأوقاف، تم ترجمتها إلى 1453 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، ليبلغ عدد المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة مليون و453 ألف أسرة.

جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال عام 2021

1. تمت المشاركة في سبعة معارض من أهمها: معرض القاهرة الدولي رقم 52 للكتاب، ومعرض أكاديمية ناصر العسكرية، وعدد من المعارض بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وبلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات بهذه المعارض مليون و414 ألفا و285 جنيها لأول مرة.

2. إهداء 14290 كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.

3. زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون كالتالي:

• أولًا: طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 إلى 1500 جنيه شهريًا بنسبة زيادة تصل إلى 200%.

• ثانيًا: طلبة المرحلة الثانوية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 إلى 700 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 40%.

4. تنفيذ 6 معسكرات تثقيفية للأئمة والوافدين ومعلمي التربية الدينية.

5. إطلاق الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: «تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها»، وعقد 50 صالونًا ثقافيًّا ولجنة علمية وندوة.