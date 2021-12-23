دراسة جديدة تكشف عن فئات مهددة بالإصابة بـ«أوميكرون».. الشباب في خطر

توصلت دراسة جديدة إلى تحديد الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد، إحداها تستحوذ على نحو 40% من إجمالي الإصابات به، بحسب ما نقلته صحيفة «هال ديلي ميل»، ونشرته شبكة «سكاي نيوز».

وأوضحت أرقام دراسة مجموعة الأبحاث الصحية «Zoe»، أن ما يزيد عن 40% من إجمالي الإصابات بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عاما، بينما الفئة الأخرى الأكثر عرضة للإصابة ممن هم بين 35 إلى 55 عاما، وتمثل نحو 29% من إجمالي الإصابات الجديدة.

فئات معرضة للإصابة بمتحور «أوميكرون»

وتوصلت أرقام الدراسة، إلى أن معدل الإصابة بين الفئات العمرية ما بين 18 إلى 35 عاما ترتفع بشكل صاروخي، منذ أواخر نوفمبر، فضلا عن ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» لدى الفئات العمرية ما بين 35 إلى 55 عاما بشكل حاد، منذ بداية ديسمبر.

أما المجموعة الثالثة فتضم الفئات العمرية لمن هم أقل من 18 عاما، وأخيرا الرابعة التي وهم كبار السن، من أعمار ما بين 55 إلى 75 عاما.

تاريخ ظهور «أوميكرون»

وظهر متحور «B.1.1.529» المعروف بـ«أوميكرون» لأول مرة في جنوب أفريقيا، 24 نوفمبر الماضي، إلا أنه رُصد قبلها بأيام في عينة فحص داخل مختبر مرجعي بدولة بوتسوانا، وتفشي في عدد كبير من دول العالم على نطاق واسع، الأمر الذي جعل غالبيتها تتخذ بعض الإجراءات الاحترازية المشددة.

أعراض المتحور الجديد

وتتمثل الأعراض الشائعة لمتحور «أوميكرون» الجديد، في «التعب الشديد، التعرق، الحمى، صداع الرأس، سيلان الأنف، ألام الجسم، حكة الحلق»، إلا أنه على عكس السلالات الأولى من كورونا في تأثيرها على حاستي الشم والتذوق، أي ليس شرطا أن يفقدهما المصاب بالمتحور الجديد.