الكويت تسجل 12 إصابة بمتحور أوميكرون قادمة من عدة دول أوروبية

رصدت وزارة الصحة الكويتية، 12 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» في الكويت، قادمة من عدة دول أوروبية.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في تصريح أوردته وكالة «كونا» الكويتية، إن جميع الحالات التي جرى رصد إصابتها بمتحور أوميكرون طبقت العزل الصحي، وجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية وإجراءات التقصي الوبائي بحقها.

الكويت تطالب مواطنيها بالحصول على الجرعة التعزيزية

وأكد «السند» ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والالتزام بجميع سبل الوقاية الأخرى ومن أهمها استكمال تطعيمات «كوفيد-19»، والمبادرة إلى الحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة.