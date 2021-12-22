بإغلاق كامل وجزئي.. دول تواجه تفشي «أوميكرون» قبل احتفالات رأس السنة

مع اقتراب الاحتفال بأعياد الميلاد، شهدت عدد من الدول حول العالم، العودة لاتخاذ تدابير احترازية صارمة، حيث جرى فرض الحجر الصحي، بالإضافة إلى الإغلاق العام، وذلك بعد الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد، لتتوقف على ضوء ذلك، عروض واحتفالات عطلة رأس السنة الميلادية، لمواجهة تفشيه وتقليل عدد الإصابات.

حجر صحي لـ13 مليون نسمة في الصين

فرضت السلطات الصينية، اليوم، حجرا صحيا في مدينة «شيان» التي تضم 13 مليون نسمة، للحد من انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بعد أكثر من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

ودعت السلطات المحلية في بيان، المواطنين للبقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع لخروجهم، مضيفة أنه من المقرر السماح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالخروج للتسوق كل يومين.

وفى السياق ذاته، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد للإصابات في البلاد إلى 100 ألف و544 حالة.

إغلاق جديد فى الدول الأوروبية بسبب كورونا

في الولايات المتحدة، قررت السلطات إيقاف عروض «برودواي»، و«هاميلتون» و«علاء الدين» خلال أسبوع عيد الميلاد، بالإضافة إلى بث عروض العطلات لأحد البرامج دون جمهور داخل الاستوديو، كما نقلت شبكة NBC حفل ليلة رأس السنة المتلفزة في نيويورك إلى ميامي، وذلك للبروتوكولات التباعد الأكثر مرونة.

وفى سياق متصل، قال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إنه من المقرر إعلان قبل عيد الميلاد ما إذا كان سيسمح للجمهور الملقح بالكامل بالتجمع في الهواء الطلق في «تايمز سكوير» ليلة رأس السنة.

كما قررت فرنسا، الجمعة الماضية، الغاء احتفالات وعروض الألعاب النارية التي تقام عادة في شارع الشانزليزيه ليلة رأس السنة الجديدة، وفقا لما ذكرته قناة «بي. إف. إم» الفرنسية.

وأعلنت ألمانيا، أنه اعتبارًا من 28 ديسمبر القادم، ستعود القيود التي تقتصر فيها التجمعات الخاصة على 10 أشخاص، و تغلق النوادي الليلية، مع لعب مباريات كرة القدم خلف أبواب مغلقة بدون جمهور

وقررت فنلندا، إغلاق المطاعم والنوادي الليلية في تمام الساعة 9 مساءً، خلال احتفالات أعياد رأس السنة الجديدة، وذلك كجزء من القيود الجديدة المصممة لمحاربة الزيادة العالية فى عدد الاصابات بفيروس كورونا.