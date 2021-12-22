أستاذ مناعة: التطعيم بجرعتي لقاح كورونا لا يكفي لمقاومة أوميكرون

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام البريطانية، إن مناعة الشخص بعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تزيد بشكل كبير ضد «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا، مبينا أن جرعتين فقط قد لا تكفي لمواجهة أوميكرون، ولكن أعراض الإصابة تكون أخف لدى الحاصلين على اللقاح.

وأضاف «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الجميع يتمنى انتهاء جائحة فيروس كورونا ولكن لم يتم تطعيم كل الأفراد في العالم، ويجب تطعيم الجميع لاكتساب المناعة الثانوية من أجل القضاء على الوباء.

توسيع دائرة المطعمين ضد كورونا

وأوضح أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام البريطانية، أن الإصابات تحدث في الأعمار الأقل، لذا جرى تطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات وأكثر، خاصة أن الشباب هم قوة العمل التي تتحرك باستمرار، وأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وكذلك الأطفال الذي يتحركون إلى المدارس.

أوميكرون ينتشر أسرع 5 أضعاف من السلالات السابقة

وأشار أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام البريطانية، إلى أن أوميكرن ينتشر بسرعة 5 أضعاف السلالات السابقة، وفي بريطانيا كان عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات نتيجة الإصابة بأوميكرون أقل من السلالات الأخرى وهذا يدل على أن التطعيم جاء بنتيجة إيجابية لأن نسبة المطعمين من الشعب البريطاني 80%، متابعا: «اللقاح بجرعتين ليس كافيا لمقاومة أوميكرون، ومش بيدي المناعة الكافية، وفي 30 مليون في صراع مع الزمن في بريطانيا ولكن الفيروس أضعف من السابق وممكن ينتهي قريبا».