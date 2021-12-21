«فودة»: طلبنا من المالية 35 مليون جنيه لتطوير مدينة شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة مؤتمرات عالمية العام المقبل، حيث تقرر استضافة منتدي شباب العالم يناير المقبل بحضور نحو 3000 شاب وفتاة على مستوى العالم، موضحا أن المدينة سوف تستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي يعد من أكبر وأضخم المؤتمرات العالمية.

وأضاف «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المدينة تنفذ بها مشروعات عملاقة لتطوير شبكة الطرق بالكامل وشبكات المرافق الرئيسية، لا سيما في منطقة الرويسات، موضحا أنه عقد أمس لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بالقاهرة، للمطالبة بتعزيز موازنة المحافظة.

صيانة السور الأمني وتوفير شركة نظافة بشرم الشيخ

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحاته، إنه طلب من الدكتور معيط توفير اعتماد مالي بقيمة 35 مليون جنيه قيمة صيانة السور الأمني بشرم الشيخ، واستكمال مشروع النظام الإلكتروني، بالإضافة لرد ضريبة القيمة المضافة للسائحين، مشيراً إلى أنه طالب بدعم مدينة شرم الشيخ بشركة نظافة للاستعداد للمؤتمرات القادمة، ودعم صندوق النظافة بالمحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه لاستخراج مستحقات العاملين على الصندوق، كما طالب بإعفاء ديوان عام المحافظة من سداد الضريبة، وتعزيز بند قطع غيار ومواد الصيانة بمبلغ 2 مليون جنيه.

تطوير طرق منطقة الرويسات

وأوضح اللواء خالد فودة، أن تطوير منطقة الرويسات بشرم الشيخ بدأ بالفعل وجرى إزالة وتكسير الشوارع القديمة بكل المداخل تمهيدا لعمل طرق جديدة طبقا لأحدث الأساليب العالمية، مضيفا أنه جرى الاتفاق على نقل بعض خطوط المرافق والخدمات الحيوية لتعارضها مع التطوير الذي يجرى بالطرق، وبدأت شركات الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات بنقل الخطوط طبقا للمخطط الجديد للرويسات، مشيرا إلى أن حي الرويسات سوف يصبح أحد الأحياء المطورة والتي تعد من نماذج حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.