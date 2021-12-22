الصحة تُعلن مد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. الخميس والجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مدّ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة يومين، وقالت الوزارة إنّه تم مد الحملة حتى يومي الخميس والجمعة، للأطفال الذين تم تأجيل تطعيمهم لأسباب مرضية كارتفاع درجات الحرارة أو الإصابة بالجدري المائي.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين في بيان صحفي، بشأن توفير فرق ثابتة بالوحدات الصحية وفرق متحركة بكافة الشوارع والمؤسسات والميادين وبجوار الكنائس والمساجد، والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطارات ومواقف الأتوبيسات ومحطات المترو والمولات التجارية، بالإضافة إلى توفير فرق متحركة تجوب المنازل بالقرى والمناطق النائية ودور رياض الأطفال.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وتابعت الوزارة في بيانها، أنّ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمن على أرض مصر، لافتة الى أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

17 مليون طفل

وأضافت الوزارة: «نستهدف الوصول إلى 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية»، مؤكدة امتلاك مصر نظام ترصد وتقصي قوي للأمراض، فضلاً عن امتلاكها نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية، ما ساهم بشكل كبير في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2006، حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالمشاركة في الحملة والحفاظ على الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي والبعد عن الزحام والبعد عن التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر.