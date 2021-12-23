دراسة تتوصل لفائدة الإصابة بـ«أوميكرون» لمتلقي اللقاحات.. مناعة فائقة

توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن المصابين بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» ممن تلقوا الجرعتين كاملتين من لقاحات كورونا، سيتمتعون بمناعة كبيرة ضد فيروس «كوفيد 19»، بحسب نتائج دراسات باحثين من جامعة «أوريجون» للصحة والعلوم، التي أظهرت أن العدوى الخارقة ينتج عنها استجابة مناعية ضد كورونا ومتحوراته، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

مناعة أفضل

وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة الطبية الأميركية، أن نسبة مستويات الأجسام المضادة الفعالة وصلت إلى 1000%، مقارنة ببعد أسبوعين من الجرعة الثانية للقاح فايزر المطور ضد عدوى كورونا، وهو ما أكده فيكادو تافيسي، المؤلف الرئيسي للدراسة، قائلا: «لا يمكنك أن تحصل على استجابة مناعية أفضل من ذلك».

وأضاف «تافيسي»، أن اللقاحات فعالة ضد الإصابات الشديدة للأمراض، وأن الدراسة التي أجروها تبينت أن الحاصلين على التطعيم وتعرضوا بعد ذلك للإصابة بعدوى «كوفيد 19» مجددًا، يتمتعوا بمناعة فائقة، وهو ما أيده مارسيل كيرلين، المشارك في الدراسة، معتبرها «نهاية اللعبة» بالنسبة لكورونا، مؤكدا: «هذا لا يعني أننا في نهاية الوباء، لكنها مرحلة تخفض من حدته».

ونوه «كيرلين»، إلى أنه بمجرد تلقي الشخص لقاح كورونا، وتعرض بعدها للإصابة بكورونا مجددًا، فمن الممكن أن يكون محميًا ضد المتحورات المستقبلية، موضحا أن نتائج الدراسة تشير إلى حماية طويلة الأمد، وتساعد على تخفيف شدة الوباء بجميع أنحاء العالم.

أعراض متحور «أوميكرون»

وظهر متحور «أوميكرون» لأول مرة في جنوب إفريقيا 24 نوفمبر الماضي، إلا أنه رصده قبلها بأيام في دولة بوتسوانا بإحدى عينات الفحص داخل مختبر مرجعي، إذ تتمثل أعراضه الشائعة في «التعب الشديد، الحمى، صداع الرأس، آلام الجسم، سيلان الأنف، حكة الحلق والتعرق»، وليس من الشرط أن يفقد المصاب بمتحور «B.1.1.529» المعروف بـ«أوميكرون» حاستي الشم والتذوق مثل متحورات كورونا السابقة.