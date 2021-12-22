دراسة حديثة: «أوميكرون» أكثر انتشارا لدى الأشخاص بين 18 و35 عاما

في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، أن متحور فيروس كورونا الجديد، «أوميكرون» جرى رصده في 106 دول حول العالم، كشفت دراسة حديثة، أن الفئات العمرية بين 18: 35 عاما، تلتقط المتحور الجديد أكثر من أي فئة أخرى، وفقا لصحيفة «هال ديلي ميل»، مشيرة إلى أن نحو 40% من مجموع الإصابات بالمتحور الجديد، في بريطانيا، تقع ضمن هذه الفئة العمرية.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها مجموعة الأبحاث الصحية «Zoe»، أن أكثر من 40% من الإصابات الجديدة، تحدث بين الفئة العمرية 18-35، موضحة أن المجموعة الثانية الأكثر تعرضا لـ«أوميكرون»، الفئة العمرية بين 35 و55 عاما بنحو 29% من الإصابات الجديدة.

أوميكرون أكثر انتشارا فى الفئة العمرية بين 18 و35 عاما

وسجلت الأرقام، أن معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، ارتفع «بشكل صاروخي» منذ آواخر نوفمبر، كما ارتفع معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عاما، بشكل حاد منذ أوائل ديسمبر.

فيما تأتي الفئة العمرية بين 18 عاما وأقل، تليها الفئة التي يتراوح عمرها بين 55 و75 فى المرتبتين الثالثة والرابعة، وبشأن مواجهة إصابات المتحور الجديد، بدأت جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا العمل لإنتاج نسخة من لقاحهما لفيروس كورونا، تستهدف المتحور أوميكرون.

خطوات فعلية لإنتاج أول لقاح ضد «أوميكرون»

وأوضح ساندي دوجلاس، رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد إن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتُخذت في حال الحاجة إليه، وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينيك، وفقا لما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز».

وأشار إلى أن اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية، كالتي تصنعها أكسفورد وأسترازينيكا، يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر، وجرى رصد أولى إصابات متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» في جنوب أفريقيا نوفمبر الماضي.