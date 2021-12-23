تفاصيل حادث دهس أسرة كاملة في الرياض.. «قاصر يقود السيارة»

جثتين على جانبي الطريق لجسدين صغيرين غارقين في دمائهما، وعلى بعد أمتار قليلة منهما كانت جثة الأم هي الأخرى مددة على الأرض فاقدة للوعي، وسط صراخ واستغاثات وأصوات لسيارات الإسعاف والشرطة التي هرعت إلى المكان عقب دقائق قليلة من وقوع حادث الدهس، في المملكة العربية السعودية.

استعراض بالسيارة وحادث دهس

كان ذلك هو المشهد الذي انتهت به حياة الطفلتين لين وجنى، عقب تعرّضهم لحادث دهس من قبل أحد قائدي السيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، حيث تعود تفاصيل الحادث إلى قيادة قاصر يبلغ من العمر 12 عاماً، بحسب «موقع العربية»، للسيارة، وأثناء عملية الاستعراض بها وقيادته المتهورة في محاولة لجذب الانتباه والإعجاب، كانت الضحية التي تعمل معلمة تدعى «نسرين النوفل»، على الجانب الآخر من الطريق رفقة نجلتيها وتستعد لعبور الشارع، وما هي إلاّ ثوان قليلة حتى فقد المتهم السيطرة على سيارته، وانتقلت إلى الطريق المعاكس، ليتم دهس المعلمة وطفلتيها اللتان لقيا مصرعهما على الفور، بينما نقلت المعلمة إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

هاشتاج المعلمة يتصدر تويتر

وتصدر هاشتاج #نسرين_النوفل قائمة الترند على موقع «تويتر» في السعودية بعد حادث الدهس من جانب قائد المركبة الذي يبلغ 12 عامًا، بحسب المتداول، وأظهرت أول صورة تداولها مغردون في الهاشتاج لحظة انحراف المركبة قبل دهس المعلمة نسرين النوفل مع طفلتيها، وسط مطالبات بالقبض علة المتهم وتوقيع العقوبات النظامية بحقه.

وغرد الإعلامي طارق النوفل شقيق المعلمة نسرين: ‏«أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة، إثر حادث مروري، فقدت فيه طيرين من طيور الجنة جنى ولين… إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرًا وجعل جنى ولين شفيعتين وستارًا عن النار، دعواتكم لها».