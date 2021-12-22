التفاصيل الكاملة لموسم الرياض.. 13 نجما يشعلون حفلا غنائيا ضخما

مع مساء الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، يزاح الستار عن واحد من أضخم حفلة غنائية في تاريخ حفلات الأغنية العربية، حيث يستضيف موسم الرياض 13 مطربا ومطربة من كبار نجوم العالم العربي.

أنغام تمثل مصر في حفل التاريخي بمدينة الرياض

حفل ليلة رأس السنة سيكون ضمن حفلات موسم الرياض التى يشرف عليها هيئة الترفية السعودية ومن تنظيم وإشراف هرم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

سيشارك في الحفل 13 مطربا ومطربة، يقودهم «فنان العرب» محمد عبده، أما بقية النجوم فهم: عبادي الجوهر، عبد الله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصالة، أنغام، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، اسما لمنور ويقود الحفل وليد فايد.

وعن الحفل غرد ماجد المهندس عبر تويتر: «راح تكون من أجمل الليالي في أقوى المواسم.. موسم الرياض» وعلق عبد الله الرويشد واصفا الحدث بقوله: «ليلة من بدر الليالي».

وغردت أنغام بحماس معلقة: «تخيل الرياض ليلة رأس السنة وكل هؤلاء النجوم بيحتفلوا معاك في موسم الرياض كل سنة وانتم طيبين».

وليد فايد يقود فرقة الأوركسترا الموسيقية

وغردت أصالة بحب قائلة: «كما هي السعودية قائدة في العطاء وسباقة بالإبهار أرادت أيضا تكريم الفن العربي بالمكرمين بليلة يرأسها الأستاذ القمر محمد عبده، أشارك أساتذتي وأحبتي النجوم الكبار في عاصمة روحي الرياض، كلي شوق لهذا الجمع وكلي امتنان لمن جمعنا الهيئة الصادقة للترفيه بقيادة الشجاع أبو ناصر الحبيب، وسيحقق هذه الليلة الشركة الرائدة وبيتي الذي ولدت فيه روتانا برئاسة عرابنا الغالي سالم الهندي .. انتظرونا وأنا معكم عم بستنى».

أما نبيل شعيل فأعاد نشر تغريدة المستشار تركي آل الشيخ، مؤكدا ثقته بهذا الحدث، وغرد أصيل أبو بكر: «إن شاء الله نجتمع على خير مع جمهورنا الحبيب في مملكتنا الحبيبة بحفل قوي مع مجموعة من الأستاذة الفنانين في سنة جديدة تعم بالخير والسلام لبلدنا الحبيب.. والأمن والأمان والازدهار والتقدم».

وغردت أسما لمنور معربة عن سعادتها بمشاركتها: «أقوى حفلات موسم الرياض الموعد 31 ديسمبر».

من جانبه، شكر سالم الهندي ثقة المستشار تركي آل الشيخ، وإشادته بهذا الحفل الفريد من نوعه، الذي ينفرد به موسم الرياض وتقدمه الهيئة العامة للترفيه، قائلا عبر تويتر: «دعم واهتمام ومتابعة أبوناصر دائما حاضرة ومحفزة لنا لتقديم الأفكار الجديدة دوما».