«المصرية للتكرير»: سددنا فوائد القروض رغم تداعيات كورونا على البترول

كشف محمد سعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، عن تفاوض شركته مع البنوك العالمية التي ساهمت في تمويل مشروع بقرض 2,35 مليار دولار، على تأخير سداد الأقساط، وإعطائهم مهلة لإتمام السداد حتى عام 2034.

وتابع «سعد» في تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي، أن جزء من القرض يقرب من 1,2 مليار جنيه، سيتم سداده بحلول عام 2027، ويرجى تأجيل باقي قيمة القرض حتى عام 2034.

قرض ثانوي بقيمة 530 مليون دولار

وأضاف، أن قيمة الأقساط بلغت 350 مليون جنيه تم سدادها بالفعل منذ عام 2019، من بينها 100 مليون دولار فوائد، حيث تحرص شركته على سداد الفوائد التي لم يتخلفوا عن سدادها مطلقا حتى أثناء فترة الجائحة، كما كشف عن حصولهم على قرض ثانوي بقيمة 530 مليون دولار.

كما أوضح العضو المنتدب للشركة، أنَّ تأثير فيروس كورونا على شركته، كان على الأسعار وليس الكميات المنتجة أو التي يتم توريدها، مضيفًا، «أسعار المنتجات البترولية للشركة انخفضت 70% عما قبل كوفيد 19».

إنشاء معمل تكرير حديث.. 87% من التمويل أجنبي

وكشف «سعد»، عن خطة الشركة لإنشاء معمل تكرير حديث، متوقعًا له أن يكون أحد أهم مشروعات الطاقة في مصر وأفريقيا، بتكلفة استثمارية 4,3 مليار دولار، 87% منها تمويل أجنبي، ما يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ العام للاستثمار في مصر.

وأضاف أن مشروع الشركة المصرية للتكرير أسهم في تقليل فجوة استهلاك المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%، لافتًا إلى أنَّ تنفيذ المشروع ساعد على تخفيض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

3 مشروعات تحت الدراسة للشركة.. والتمويل بالكامل ذاتيًا

كما كشف عن خطة استثمارية توسعية لـالشركة المصرية للتكرير يتم دراستها في الوقت الحالي، لتنفيذ 3 مشروعات بقيمة تقدر بنحو 28 مليون دولار، أحدها إنشاء وحدة نتروجين، كما سيتم تمويل المشروعات بالكامل ذاتيًا.