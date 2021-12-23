الحكومة تعقد أولى اجتماعاتها في العاصمة الإدارية.. بعد قليل

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، في مقر المجلس في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء الانتقال التدريجي للحكومة إلى العاصمة الجديدة، في إطار انتقال تجريبي مدته 6 أشهر، حتى يتم الانتقال الكامل لأجهزة الدولة إلى العاصمة بعد هذا التوقيت.

رئيس الوزراء يستعرض خلال الاجتماع الافتتاحات الرئاسية بالصعيد

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع «أسبوع الصعيد»، حيث لأول مرة يهتم رئيس الجمهورية بإجراء عدد من الافتتاحات الرئاسية الضخمة في الوجه القبلي، ويجري عدة زيارات لمحافظات الصعيد على مدار أسبوع كامل.

وذكر رئيس مجلس الوزراء، خلال الافتتاحات الرئاسية أمس، أنه تم ضخ أكثر من تريليون جنيه كاستثمارات في محافظات الصعيد خلال الـ7 سنوات الماضية، بعدما وصف الصعيد بأنه أهمل لسنوات طويلة.

اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية يستعرض تطورات التلقيح ضد كورونا

ومن المقرر أيضاً أن يستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطورات ملف تطعيمات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».