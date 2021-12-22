مدبولي: بدأنا بتنفيذ 8100 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 8100 مشروع تم البدء بتنفيذهم باستثمارات ستصل إلى 180 مليار جنيه من إجمالي الـ270 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، والتي تعد تكلفة المرحلة الأولى، بواقع ثلثي الاستثمارات.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أن المشروعات التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى تبطين الترع ورفع كفاءة الطرق الدخلية والخارجية والوحدات الصحية والمدارس ومجمع الخدمات الحكومية الجديد، والذي سيكون نموذجا لتحديث منظومة المباني الحكومية، والذي سيكون موجودا في كل القرى المصرية مع تطبيق أحدث أعمال الرقمنة.

توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل لشباب الصعيد

وأوضح أنه قد تم توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب الموجودين في محافظات الصعيد، وكان نتاج تلك المشروعات 500% زيادة في معدل نمو الاستثمارات العامة، و55% زيادة في معدل نمو الاستثمارت الخاصة، كما هبط معدلات الفقر بنسبة 3.8% في ريف الوجه القبلي، كما هبط معدل البطالة بنسبة 6.5% من أصل 13%، وتراجع في معدلات الأمية.

الصعيد أصبح على طريق التنمية

وتابع: «مع اكتمال المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة خلال العامين المقبلين سنوفر حياة كريمة ولائقة لكل أهالينا في محافظات الصعيد، وهنقدر نقول إن الصعيد أصبح على طريق التنمية».

جدير بالذكر أنه ومن ضمن المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.