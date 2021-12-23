الإذاعي فهمي عمر: «كنا بنخاف نروح المساجد ليلا.. اليوم الصعيد كله نور»

أشاد الإذاعي «فهمي عمر»، بالتنمية التي يشهدها صعيد مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «شفت بعيني محدش قالي، زمان كنا نحلم بوجود لمبة، دلوقتي الطرق كلها بقت منورة بعد لما كنا بنخاف نروح المسجد بالليل».

وأضاف «عمر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «أتوجه بالشكر لله عز وجل، أن هيأ لمصر قيادة رشيدة همّها الأول والأخير أن تكون مصر أم الدنيا وقد الدنيا، ورفعة شأن المحروسة ليتباهى بها أبناؤها بين أمم العالم، وأن يعيش المواطن المصري حياة كريمة فعلا، لا قولا».

دعاء من القلب للرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع فهمي عمر قائلا: «تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعاء من القلب، أن يحقق الله لك آمالك التي يجيش بها صدرك للوطن والمواطنين، أتحدث وأنا أنظر على النيل من إحدى قرى محافظة قنا التابعة لحياة كريمة، وما أراه هنا يدل على التطور الكبير الذي تعيشه محافظات الصعيد».

ولفت الإذاعي، إلى أن جزيرتي قريته «الرئيسية»، التابعة لمركز نجع حمادي في محافظة قنا، شهدتا تدشين وحدة صحية لكل منها وصرف صحي ومحطة معالجة مياه صحية وجاري إنشاء مركز شباب ونقطة إسعاف وجاري توصيل الكهرباء وشبكة تليفونات بالإضافة إلى إقامة مجمع خدمات في القرية الأم ووحدة محلية وأخرى زراعية ومكتب شهر عقاري لخدمة كل القرى المستهدفة في برنامج «حياة كريمة».

مشروعات عديدة في قرى حياة كريمة

وأوضح، أن القرى المستهدفة بالمبادرة تشهد إنشاء مدارس تعليم أساسي وتطوير مدارس أخرى وإنشاء محطة تحلية مياه والكثير من المشروعات المختلفة، كما سيتم إنشاء أكثر من معدية لنقل الركاب: «كنت أعيش معاناة وأستغرق 3 ساعات في الذهاب لمدرستي الثانوية، لكن الطرق الجديدة جعلتني أذهب إلى قنا خلال 30 دقيقة فقط».