هيئة تنمية الصعيد: تنفيذ 2500 مشروع بتكلفة 400 مليار جنيه في 7 سنوات

قال اللواء أشرف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بالصعيد وأهله ويوجه جميع أجهزة الدولة بتوفير جودة الحياة لهم، مؤكدًا أن الصعيد أرض خصبة للتنمية والاستثمارات ومقومات التنمية متوفرة فيه، موضحًا أنه خلال الـ7 سنوات الماضية جرى استثمار نحو 400 مليار جنيه لتنفيذ 2500 مشروع بالصعيد بمختلف مشروعات التنمية.

مشروعات التنمية شملت بنية أساسية وطرقا وكباري وإنشاء مدن جديدة

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، من تقديم الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مشروعات التنمية تنوعت من بنية أساسية وطرق وكباري وإنشاء مدن جديدة ومجتمعات عمرانية جديدة، ومشروعات زراعية، ونسعى لتحقيق الرخاء والحياة الجيدة والكريمة للمواطن فى الصعيد، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات التي يوجه الرئيس بالإسراع في تنفيذها واستكمالها لصالح المواطن، هجرة الشباب للمحافظات الأخرى والبطالة والفجوات التنموية بين المحافظات وبعضها، وخلال السنوات القادمة سيتم القضاء على هذه المشكلات تمامًا.

من ناحية أخرى، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما شهدناه من افتتاحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمحافظة أسيوط غير مسبوقة في تاريخ الصعيد المصري، كما أن تصريحات الرئيس بمثابة أحجار يلقيها في بحيرات راكدة تتحول لأمواج ونقاش مجتمعي حول العديد من الملفات المسكوت عنها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي تحدث مع شعب مصر من القلب، وأكد أنه يتخذ من الافتتاحات فرصة لدق جرس الاستيقاظ واستنهاض همم المواطنين وتحذيرهم من مخاطر يراها على مسافات استراتيجية مستقبلية.

الرئيس لا يقصد إفساد الفرحة بافتتاح المشروعات

وتابع أن الرئيس لا يقصد إفساد الفرحة بافتتاح المشروعات، ولكنه تحدث عن أنه لا ينظر لما تم إنجازه، وإنما ينظر للتحديات والمخاطر والتهديدات الموجودة، وهذا ملمح من ملامح استراتيجية الرئيس التي يفصح عنها في تصريحاته، والجميع يجب أن يقتدي بالرئيس ويستشرف المستقبل.