رانيا يوسف تكشف تفاصيل دورها في مسلسل المماليك: «صادفت الشخصية كتير»

تعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في عمل درامي جديد بعنوان «المماليك» للمخرج حازم فودة، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «منورة بأهلها» للمخرج يسري نصرالله، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها بطولة المسلسل المكون من 10 حلقات مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

رانيا يوسف: صادفت شخصية «هند العباسي» في «المماليك» أكثر من مرة في الواقع

وكشفت رانيا يوسف عن تفاصيل الشخصية التي تؤديها ضمن أحداث مسلسل «المماليك»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحضور صناع العمل، قائلة إنها تجسد شخصية سيدة تدعى «هند العباسي»، ونشهد خلال الأحداث رحلة صعود فتاة فقيرة لتصل إلى القمة، وخلال تلك الرحلة تعتمد على كل الفرص المتاحة أمامها وتستغل جميع الظروف من أجل الوصول إلى ما ترغب فيه ولكنها تتعرض أيضا إلى خسارة فادحة، «هنشوف هتخسر إيه خلال الرحلة دي لأن الحياة مش كلها مكسب».

وأوضحت بطلة مسلسل «المماليك» أنها صادفت الشخصية التي تؤديها خلال الأحداث في حياتها الواقعية وتحتوي على العديد من الصعوبات، قائلة: «جودة السيناريو شجعتني على قبول الدور، والشخصية التي أقدمها مركبة وصعبة، وبالرغم من ذلك صادفتها في حياتي كثيرا، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي تفرض على البعض تنازلات تحت دعوى الحاجة».

6 قصص متوازية في مسلسل «المماليك»

ويعتبر مسلسل «المماليك» من الأعمال الدرامية الطويلة 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول 6 قصص متوازية ومتداخلة، ومن المقرر أن يعرض على قناة «النهار» خلال الفترة المقبلة، ويضم في بطولته مجموعة من نجوم الدراما المصرية بيومي فؤاد، محمد لطفي، رامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.