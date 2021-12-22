رانيا يوسف: «شاركت في مسلسل المماليك عشان الفلوس».. والدور صعب

أعربت رانيا يوسف، اليوم، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «المماليك»، مؤكدة أن دورها يحتوي على العديد من الصعوبات.

وقالت رانيا يوسف، على هامش كلمتها خلال المؤتمر الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أنها تعمل من أجل السيناريو الجيد، ومازحت رانيا يوسف المنتج حازم فودة، قائلة إنها قبلت الدور من أجل الأموال بالرغم من أنها لم تكن كبيرة.

أبطال وأحداث مسلسل المماليك

وينتمى مسلسل المماليك إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في إطار الـ60 حلقة، ويأتي في إطار اجتماعي تشويقي، ويضم 6 قصص متوازية يتناولها المسلسل في سياق درامي مشوق.

مسلسل «المماليك» من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة النهار، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يوسف، منهم: محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.

تفاصيل مشاركة رانيا يوسف في مسلسل منورة بأهلها

وتشارك الفنانة رانيا يوسف في مسلسل «منورة بأهلها» برفقة الفنان أحمد السعدني في ثاني تعاون درامي بينهما بعد مسلسل «أفراح القبة»، وبدأت خلال الأيام الماضية تصوير مشاهدها في الديكورات الخاصة بالعمل.

ويتكون مسلسل «منورة بأهلها» من عدة حكايات، وتدور أحداثها في إطار 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.