رانيا يوسف تستكمل تصوير مسلسل «المماليك» بعد عودتها من إسبانيا (صور)

تستكمل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها من مسلسل «المماليك»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بمدينة الإنتاج الإعلامي، في مشاهد تجمعها مع محمد لطفي ورامي وحيد وفيدرا، وذلك بعد عودتها من رحلتها بإسبانيا.

قصة مسلسل المماليك

وينتمى مسلسل المماليك إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى إطار الـ60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل «المماليك» من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة النهار، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يوسف منهم محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.

رانيا يوسف تشارك في مسلسل «منورة بأهلها» مع السعدني

كما تشارك الفنانة رانيا يوسف في مسلسل «منورة بأهلها» برفقة الفنان أحمد السعدني في ثاني تعاون درامي بينهما بعد مسلسل «أفراح القبة»، حيث بدأت الأيام الماضية تصوير مشاهدها فى الديكورات الخاصة بالعمل.

يتكون مسلسل «منورة بأهلها» من عدة حكايات، وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ10 حلقات في فترة عام 2008، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل منورة بأهلها

المسلسل بطولة عدد من النجوم، أبرزهم الفنانة ليلى علوى، أحمد السعدني، رانيا يوسف، غادة عادل، باسم سمرة، وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله.