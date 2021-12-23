الزراعة توافق على تصدير منتجات الدواجن وبيض المائدة و«الصيصان» للبنان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ختام اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية «المصرية – اللبنانية» المشتركة، والتي عُقدت في ديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره اللبناني عباس الحاج حسن وزير الزراعة بجمهورية لبنان، وبحضور وفد رفيع المستوى من الوزارتين.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية وجود نقطتي اتصال بين البلدين، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات، وإعداد تقارير دورية حول ما يتم انجازه، والمعوقات إن وُجدت لإيجاد الحلول العاجلة والسريعة لها، منوهًا بأهمية اجتماع اللجنة، في الخروج بنتائج ملموسة وحلول لجميع المسائل المطروحة المتعلقة بالتبادل الزراعي بين البلدين وأطر تنفيذية لتبادل الخبرات والدعم الفني في المجالات الزراعية، ما يحقق التكامل والمصلحة المشتركة بين البلدين.

زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر ولبنان

واتفق الجانبان على تسهيل الإجراءات الخاصة بزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وعلى رأسها البطاطس المصرية، والنخيل المصري، والتفاح اللبناني، وتفعيل نقاط الإتصال الرسمية في مجال الحجر الزراعي لمناقشة ووضع الحلول المقترحة؛ لتلافي أي عوائق على أن تكون نقطة الاتصال هي الحجر الزراعي بالبلدين.

ووافق وزير الزراعة، على طلب الجانب اللبناني بالاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تكويد المزارع وتتبع المنتجات الزراعية المصدرة (نظام التتبع)، وتقديم الدعم الفني المطلوب للجانب اللبناني في هذا المجال.

تعاون مشترك في مجال البحوث الزراعية

كما اتفق الجانبان على أن يشمل التعاون المشترك، تبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية في استنباط الأصناف المتحملة للملوحة والمبكرة النضج والمتحملة للجفاف والحرارة العالية، وإنتاج التقاوي والأمصال واللقاحات البيطرية والتعاون فيما يخص سلامة الأغذية وكذلك أنظمة الري الحديث وغيرها، حيث تم تحديد نقاط اتصال لتفعيل التعاون في مجال البحث الزراعي على أن تكون نقطة الاتصال من الجانب المصري هي مركز البحوث الزراعية، ومن الجانب اللبناني مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

وشملت مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها أيضا، فتح باب تصدير منتجات الدواجن وبيض التفقيس وبيض المائدة والكتاكيت (الصيصان) من مصر إلى لبنان، فضلا عن تيسيير الإجراءات الخاصة بتصدير أسماك السالمون الطازج اللبنانية، إلى مصر، بالتتسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما رحب الجانبان بالتعاون في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي والإعلام الزراعي وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، حيث استعرض الجانب المصري تجربته الناجحة والمميزة في مجال التطبيقات الرقمية الإرشادية الزراعية، ومنظومة كارت الفلاح، وتطوير المراكز الإرشادية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإرشاد الزراعي.

كما دعا الجانب المصري الى التعاون بين مصر ولبنان؛ لإعداد استراتيجة عربية لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها وذلك لعرضها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي من المقرر أن تستضيفه مصر عام 2022، ورحب الجانب اللبناني بهذا المقترح وأثنى عليه لأهمية قضية التغير المناخي على المنطقة، وتأثر الزراعة بشكل خاص بهذا الأمر.

من جهته، أعرب عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني عن بالغ شكره وتقديره لنظيره المصري، لما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال إقامته في مصر.