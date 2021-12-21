«الزراعة» تبحث تطوير سوق السمك وميناء الصيد ومصنع الثلج بجنوب سيناء

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لقاء لمتابعة الموضوعات المشتركة ودفع عجلة التنمية الزراعية في المحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة والمحافظة.

تطوير مصنع الثلج بمدينة الطور

وبحث القصير وفودة، الانتهاء من تطوير ميناء الصيد ومصنع الثلج بمدينة الطور، وتطوير سوق السمك، كما بحث آخر مستجدات إجراءات تقنين الأراضي لواضعي اليد، والانتهاء من إنشاء الصوب الزراعية والأحواض السمكية بمدينة نويبع، وتوفير وحدات كمبوست للاستفادة من المخلفات الزراعية، والانتهاء من المستشفى البيطري الجار إنشاءه حاليا في مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ.

مشروعات صغيرة لدعم أهالي جنوب سيناء

‏واتفق وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء، على دعم أهالي المحافظة ببعض المشروعات الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال جهاز التنمية الشاملة بـ وزارة الزراعة، إضافة إلى إزالة أي معوقات أمام جهود التنمية الزراعية في سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح شريان جديدة للتنمية، إلى جانب التنمية السياحية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء.