10 توصيات في النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم.. منها مليون وظيفة

ينطلق منتدى شباب العالم، في مطلع يناير المقبل في الفترة من 10 إلى 13 يناير، بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعد النسخة الجديدة من المنتدى هي النسخة الرابعة، حيث بدأ المنتدى لأول مرة في 2017، ثم جاءت النسخة الثانية منه في 2018، ثم النسخة الثالثة في 2019.

وتعتبر النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، الأكبر من حيث عدد الحضور والجلسات، إذ شهدت حضورًا أكثر من 7000 شاب من 136 دولة، وعقد 52 جلسة.

توصيات منتدى شباب العالم 2019

وخرج منتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة، بـ10 توصيات تضمنت العديد من المبادرات تتعلق بتشجيع التحول الرقمي ومكافحة القرصنة وتوفير مليون وظيفة للشباب، وتستعرض «الوطن» التوصيات العشر في النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم، والتي جاءت كالتالي:

1. إطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي.

2. إطلاق مبادرة أفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية.

3. إنشاء منصة إلكترونية عربية أفريقية للمرأة تتضمن مكتبة رقمية.

4. إنشاء اللجنة الأورمتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبراني.

5. إطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورمتوسطي على القيادة.

6. تنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق مليون وظيفة.

7. إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الأفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

8. إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات «لوكتيشن» لتشجيع الشباب.

9. إطلاق مبادرة بعنوان الفن من أجل الإنسانية.

10. إنشاء مراكز للتبادل المعلومات بين الدول ودعم المبتكرين.

منتدى شباب العالم النسخة الرابعة

وكانت إدارة منتدى شباب العالم، أغلقت باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم منذ أيام بعدما تم فتح باب التسجيل لراغبي حضور منتدى شباب العالم منذ 15 نوفمبر، وأوضحت إدارة منتدى شباب العالم أنه تم التسجيل لأكثر من 500 ألف مشارك جديد سجلوا من 196 دولة.

وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بأكثر من 3200 شاب وفتاة من 113 دولة، وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا تنفيذا لإحدى توصيات النسخة الأولى.