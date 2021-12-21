متحدث «منتدى شباب العالم»: بدأنا دعوة الشباب لحضور النسخة الرابعة

قالت «سارة بدر»، المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، إن 500 ألف شاب سجلوا على موقع المنتدى للمشاركة في النسخة الرابعة، موضحة أن الأمر يُعبر عن نجاح النسخ السابقة من المنتدى رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوورنا، لافتة إلى أن أكثر قارات العالم في عملية التسجيل هي أفريقيا، ثم أوروبا، وأسيا، وأمريكا الشمالية، وأخيرا أمريكا الجنوبية.

فنانون من قرى «حياة كريمة» يشاركون في النسخة الرابعة

وأضافت «بدر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «في النسخة السابقة استقبلنا 7 آلاف شاب، وسيقل هذا العدد كثيرا في النسخة المقبلة حفاظا على سلامة الحضور وتطبيقا للإجراءات الاحترازية، وسنضطر إلى تقليل الأعداد».

وتابعت المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، أن مسرح شباب العالم أصبح جزءًا لا يتجزأ من المنتدى، حيث ستكون نسخته الثالثة تحت شعار «الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان».

وواصلت: «في كل نسخة نستقبل شبابا موهوبين من كل أنحاء العالم، وفي هذه النسخة سيشارك معنا فنانون من القرى التي استهدفها المشروع الرئاسي حياة كريمة».

وأشارت إلى أن النسخة المقبلة من المنتدى ستتيح الفرصة لمشاركة منصة شبابية تُمكن الشباب من الحديث عن قصص الإنجاز والتحدي التي مروا بها خاصة في فترة كورونا: «هناك قصص نجاح كثيرة في هذه الفترة نريد تسليط الضوء عليها».

المنتدى يناقش «عالم ما بعد الجائحة»

وأوضحت أن النسخة الرابعة من المنتدى ستناقش «عالم ما بعد الجائحة»، وتأثير جائحة كورونا على العالم في أكثر من مجال، مثل الطاقة والمبادرات التنموية من حول العالم، وعلى رأسها «حياة كريمة»، ومستقبل العمل وريادة الأعمال ودور الشباب حول العالم والفرص المتاحة لهم.

وأضافت أن المنتدى سيناقش أيضا التغيرات المناخية والبيئية، حيث ستسضيف مصر قمة «كوب 27»، وبالتالي فإن المنتدى سيحرص على مشاركة الشباب ممّن تتلائم خلفياتهم الثقافية والمعرفية مع الموضوعات المذكورة، لضمان تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.

وأفادت أن النسخة القادمة ستشهد تطبيق نموذج محاكاة لحقوق الإنسان، إذ تسبق ورش العمل جلسات المنتدى: «سنعمل على تنظيم ورش العمل، وهو ما نخرج من خلاله بتوصيات صغيرة يجرى مناقشتها من خلال الجلسات، وبدأنا في توجيه الدعوات للحضور».

إقبال الشباب على المنتدى يدل على نجاحه

واستكملت بدر: «سنراعي التنوع من الجنسيات والنسبة والتناسب بين الشباب والشابات، وستكون الفرص متاحة للجميع، ومع الوقت سنعلن عن الصورة والمواعيد النهائية للجلسات وترتيبها الزمني»، مشددةً على أن زيادة إقبال الشباب على هذا المنتدى يؤكد أن النسخ السابقة حققت نجاحا كبيرا.

وأكدت: «نرغب أن يكون المنتدى في أحسن صورة دائما، ففي عام 2017 كان مجرد فكرة نعمل على تعريف الناس بها، وعندما يطلب نصف مليون شاب الحضور في النسخة الرابعة منه، فإن هذا الأمر يعبر عن النجاح الكبير الذي حققناه».