500 ألف شاب من 196 دولة يسجلون لحضور منتدى شباب العالم

قالت سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، اليوم، إن أكثر من 500 ألف شاب وفتاة من 196 دولة سجلوا على الموقع الرسمي للمنتدى، وهو ما يعني أن التمثيل كبير جدًا، ومنتدى شباب العالم أصبح منصة علمية، لافتةً إلى أنه جرى مد فترة التقديم في منتدى شباب العالم بسبب زيادة أعداد المتقدمين للبرنامج، مبينة أنه يتم غلق باب التقديم في نهاية الأسبوع الجاري.

الحضور من مختلف القارات

وأضافت بدر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة صدى البلد، أن الحضور جاءوا من دول أفريقية وأوروبية وآسيوية ومن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، مشددةً على أن التطعيم شرط أساسي للمشاركة في المنتدى، ويتم مراعاة التباعد الاجتماعي في تصميم الجلسات وورش العمل، ويخضع جميع المشاركين لتحاليل PCR بصفة دورية.

موضوعات منتدى شباب العالم

وفي وقت سابق، أفادت خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة DMC، أن المنتدى يناقش أزمة كورونا، وشكل العالم بعد الجائحة، كما يتطرق للحديث عن مستقبل الطاقة وريادة الأعمال والعالم بعد فيروس كورونا، وكذلك التغيرات البيئة.

وأشارت إلى أن التوصيات التي يخرج بها البرنامج مهمة للغاية؛ لأن مصر تسضيف قمة المناخ العالمية العام المقبل: «راجعين بقوة والمحاور هذا العام مختلفة عشان بترسم شكل العالم بعد الجائحة، ويتم مناقشة التنمية حق من حقوق الإنسان، ويحضر موهوبون من مختلف دول العالم».