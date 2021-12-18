منتدى شباب العالم 2022.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الرابعة

يعد منتدى شباب العالم من أهم التجمعات الشبابية حول العالم، ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بما فيها الموسيقى، والتمثيل المسرحي، وستاند آب كوميدي، والرسم، والرقص، وفي عام 2018، جمعت النسخة الأولي من مسرح شباب العالم 132 فنانًا من 23 دولة، ويعرض «الوطن» في هذا التفرير ما تريد معرفته عن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.

موعد انطلاق منتدى شباب العالم

تنطلق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم في 10 يناير 2022، وكانت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم قد انطلقت في 2017 ثم نسخة 2018 وأخيرا نسخة 2019 ثم توقف بسبب جائحة كورونا 2020، وسيعاود منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في يناير المقبل.

أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وسيناقش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ملفات عديدة منها التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لأنهم الشغل الشاغل للعالم في الفترة الأخيرة وستكون على رأس الملفات التي سيتناولها المنتدى، كما سيناقش منتدى شباب العالم موقف المؤسسات الدولية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكيف يتحرك العالم بعد الجائحة، ويتطرق منتدى شباب العالم إلي مناقشة المبادرات التنموية لمواجهة الفقر.

التسجيل في منتدى شباب العالم النسخة الرابعة

وأعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم انتهاء التسجيل لحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرت فترة التسجيل لشهر كامل، وسجل على الموقع الرسمي لـ «منتدى شباب العالم» أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتي أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

الإجراءات الإحترازية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وأوضحت اللجنة المنظمة للنحسة الرابعة من منتدى شباب العالم أن هناك إجراءات احترازية يجب الالتزام بها في هذه النسخة، وهي تقليل عدد المدعوين عن كل عام نظراً لإجراءات جائحة كورونا، وخطة محكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، واشتراط تلقي الجميع اللقاح ضد كوفيد 19، سواء المشاركين من مصر أو خارجها، وتشكيل فرق مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية طوال فترة منتدى شباب العالم، وتشكيل فرق مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية طوال فترة المنتدى، وإجراء فحص يومي لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي خلال الجلسات وأنشطة منتدى شباب العالم.