منتدى شباب العالم تلقى أكثر من نصف مليون طلب مشاركة: نجاح في حد ذاته

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن أعداد الشباب المتقدمين للمشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى فاقت كل التوقعات، مضيفة: «أكثر من نص مليون شاب وشابة من دول مختلفة حول العالم تقدموا للمشاركة في المنتدى، وبالتحديد من حوالي 196 دولة، وده في حد ذاته نجاح وإنجاز كبير للمنتدي».

وأوضحت «سارة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن قارة أفريقيا تُعتبر أكثر القارات التي قدم شبابها طلبات للمشاركة بنسخة هذا العام من المنتدي، ويأتي من بعدها قارة آسيا ثم أوروبا وبعد ذلك أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

وأكدت المتحدث باسم منتدى شباب العالم أن هذه الأعداد الكبيرة من الشباب التي قدمت رغباتها للمشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى تمثل نجاحًا كبيرًا، مشيرة إلى أن المنتدى ينظر إليه شباب العالم على أنه منصة دولية يحرصون على المشاركة بها.

المتحدثة باسم المنتدى: سنحرص على التنوع

وأشارت إلى أن المنتدى أمامه تحد كبير هذا العام، لأنه مجبر على قبول عدد محدد من المشاركين لإتاحة تطبيق التباعد الاجتماعي كما يجب، على الرغم من كل هذه الأرقام الضخمة التي تقدمت للمشاركة في النسخة المقبلة من المنتدي، موضحة في الوقت ذاته أن إدراة المنتدى ستحرص على أن يكون هناك تنوع كبير في أفكار وقدرات وخلفيات المشاركين بالنسخة المقبلة من المنتدى، مازحة: «الاختيار مش بأسبقية التسجيل».

ولفتت «سارة» إلى أنه بمجرد غلق باب التسجيل، بدأ المنتدى في إرسال الدعوات إلى المشاركين.

وحول ظهور متحور أوميكرون مؤخرًا بمصر، أوضحت أن كل الإجراءات الاحترازية تم التخطيط لاتخاذها وتطبيقها خلال عمر النسخة الجديدة من المنتدى التي تنطلق في العاشر من يناير المقبل وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر نفسه، بمدينة شرم الشيخ.