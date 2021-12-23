تردد قناة روتانا سينما الجديد.. شاهد أفلامك المفضلة في رأس السنة

مع اقتراب نهاية عام 2021، وبحلول العام الجديد، يحتفل الكثيرون بأعياد الكريسماس والميلاد المجيد بالخروج والتنزه لقضاء تلك الليلة مع الأصدقاء المقربين أو أفراد لعائلة، ولكن هناك فئة أخرى تفضل البقاء في المنزل للمشاهدة الأفلام المفضلة، ما جعل العديد من محبي مشاهدة الأفلام يبحثون عن تردد قناة روتانا سينما الجديد، حتى يتمكنوا من مشاهدة الأفلام التي يتم عرضها في تلك المناسبة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021، وخطوات ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، وتنزيلها على التلفزيون، كالتالي:

تردد قناة روتانا سينما 2021

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12226.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

- النمط: DVB-S

- التعديل: QPSK

خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما 2021

ونوضح في السطور التالية خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما 2021 على الجهاز الإرسال الخاص بتليفزيون المنزل، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يضغط المستخدم على زر Menu أو القائمة الموجود في الريموت كنترول.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة خيارات Options الموجودة في القائمة.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار تثبيت أو Installation.

- ويختار المستخدم بعد ذلك القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- ثم بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، يدخل المستخدم التردد الخاص بالقناة.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار التردد الأفقي H.

- ثم أدخال معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- وبعد الانتهاء من إجراء البحث عن القناة، اضغط على حفظ أو Save.

- وبعد الانتهاء من تنزيل القناة بالتردد الجديد، ابحث عن القناة في قائمة القنوات الموجودة.

وتتميز قناة روتانا سينما بحرصها الدائم على إذاعة الأفلام الحديثة، والتي قد تكون يتم عرضها لأول مرة، كما أنها تبث الكثير من الأفلام القديمة أيضا، سواء كانت تلك الأفلام رومانسية أو اجتماعية أو أكشن.