تداول 1874 طن بضائع و407 شاحنات بموانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 1874 طن بضائع عامة ومتنوعة و407 شاحنات و45 سيارة ملاكي، وذلك حسب بيان من هيئة موانئ البحر الأحمر.

حركة تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الصادرات 728 طن بضائع عامة و212 شاحنة و11 سيارة ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 1146 طن بضائع عامة و195 شاحنة و34 ملاكي، ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 109 شاحنات و30 سيارة ملاكي، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة، والسفينة دليلة بحمولة 90 شاحنة و11 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج، ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 86 شاحنة بحمولة 1146 طنا و4 سيارات ملاكي وتصدير 41 شاحنة بحمولة 728 طنا.

تحسن الأحوال الجوية وإعادة فتح موانئ البحر الأحمر

وفي ذات السياق، أعلنت موانئ البحر الأحمر عن إعادة فتح موانئ السويس البحري وشرم الشيخ، واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

غلق موانئ البحر الأحمر لسود حالة الطقس

يذكر أنه تم غلق عدد من موانئ البحر الأحمر نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 21 عقدة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.50 متر، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

من جانبه شدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ورفع درجة الاستعداد والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية.