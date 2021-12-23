«موازنة النواب»: 317 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الخاصة في الصعيد

علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات تنموية في الصعيد، قائلا، إن الرئيس أكد على أن الاستثمارات في الصعيد تخطت حاجز التريليون جنيه، وتشمل الاستثمارات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

أرقام استثمارات الدولة المصرية في الصعيد

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن حجم الاستثمارات في صعيد مصر في موازنة 2016/2017 بلغت 530 مليار جنيه، وارتفعت في 2017-2018 إلى 740 مليارا، وعقب ذلك زادت في 2018-2019 إلى 790 مليارا، وبعد ذلك في عام 2019 -2020 إلى 805 مليارات، وفي عام 2020-2021 وصلت إلى 827 مليارا، وفي العام المالي الحالي 2021- 2022 وصلت لتريليون و250 مليار جنيه، تتضمن 933 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 75%، بالإضافة لـ317 مليار جنيه، استثمارات خاصة بنسبة 25%.

الرئيس السيسي أنصف أهل الصعيد

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «الرئيس السيسي أنصف أهالي الصعيد، والصعيد كله فرحان بالمشروعات التنموية وافتتاحات الرئيس السيسي»، موضحًا أنه جرى إنفاق أكثر من 316 مليار جنيه على عدد من المشروعات الصعيد، بعدما كانت اعتمادات محافظات الصعيد تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في العام المالي 2013- 2014.

وواصل: «كل ذلك، بعيدا عما يتم إنفاقه على مشروعات حياة كريمة التي ستغير وجه مصر بالكامل، لا الصعيد فقط، والتي تتضمن 200 مليار جنيه في المرحلة الأولى، تستهدف 52 مركزا بمحافظات مصر، من بينها 34 مركزا».