دراستان جديدتان تكشف عن قوة «أوميكرون».. ومفاجأة في مقارنته بـ«دلتا»

كشفت دراستان جديدتان، عن خطر حاجة المصابين بالمتحور الجديد «أوميكرون» لفيروس كورونا المستجد، للبقاء في المستشفى أقل بنسبة تتراوح بين 40 و45% من المصابين بمتحور«دلتا».

نسبة دخول المصابين بمتحور «أوميكرون» أقل من متحور«دلتا»

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد كشفت الدراسة الأولى التي أجراها باحثون في جامعة إدنبرة في إسكتلندا، أن متحور «أوميكرون»، يتسبب في إدخال المصابين إلى المستشفيات بنسبة تصل إلى أقل من الثلثين مقارنة بمصابي متحور «دلتا».

وفحصت الدراسة، بيانات لأكثر من 23 ألف إصابة بمتحور «أوميكرون»، وأكثر من 126 ألف إصابة بمتحور «دلتا»، كما قارن الباحثون بين الأعراض التي خلفها المتحوران لدى المصابين، وكشفت النتائج أن 15 حالة إصابة بمتحور «أوميكرون»، تطلبت حالتهم نقلهم إلى المستشفى، مقارنة بـ 856 حالة مصابة بمتحور«دلتا».

أما الدراسة الثانية، التي أعدها باحثون في جنوب إفريقيا، فقد أشارت إلى أن المصابين بمتحور «أوميكرون»، يواجهون احتمالا أقل بـنسبة 80% لدخول المستشفيات مقارنة بمتحور «دلتا»، في حين بمجرد دخول المريض المستشفى، لم يكن هناك فرق في شدة الإصابة بين المتحورين.

وتابعت الدراسة الثانية، أكثر من 161 ألف إصابة بفيروس كورونا بجنوب إفريقيا، في الفترة ما بين 1 أكتوبر الماضي إلى 6 ديسمبر الجاري، حيث وجد الباحثون في المعهد الوطني للأمراض المعدية وجامعات أخرى في جنوب إفريقيا، أن من بين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى 2.5 % من المصابين بـ«أوميكرون»، مقارنة بـ 12.8% المصابين بمتحور«دلتا» المنقولين إلى المستشفى.

توصيات بإجراء العديد من الأبحاث على متحور «أوميكرون»

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت النتائج في الولايات المتحدة ستكون مماثلة.