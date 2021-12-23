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الداخلية تعلن نتيجة قبول الدفعة الجديدة بكلية الشرطة

كتب:

محمد بركات
12:37 م | الخميس 23 ديسمبر 2021
أكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2022/2021.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، أنّ إجمالي الحاصلين على الثانوية العامة المتقدمين، بلغ 62 ألفا و544 طالبا.

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رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي فور إعلانها