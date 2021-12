أمير المصري ضمن قائمتي The PlaylistوThe Guardian لأفضل أداء تمثيلي2021

اختار موقع «The Playlist»، الفنان «أمير المصري»، ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلي عن فيلم Limbo عام 2021، وشملت القائمة 24 نجمًا آخرين، بينهم «بين أفليك» عن فيلم The Last Duel، «بينيلوبي كروز» عن فيلم The Lost Daughter و«خواكين فينيكس» عن فيلم C’mon C’mon.

أمير المصري ضمن قائمة The Guardian لأفضل أداء تمثيلي

كما اختاره الناقد البريطاني الأشهر «بيتر برادشو»، ضمن قائمته لأفضل الممثلين خلال هذا العام، في مقال نشره عبر موقع The Guardian، ومؤخرًا فاز «أمير المصري»، بجائزة أفضل ممثل في جوائز «البافتا»، باسكتلندا، عن دوره في فيلم Limbo ، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أعمال تعرض حالياً لـ«أمير المصري»

ويُعرض لأمير المصري في دور العرض العربية فيلمه الأحدث ريتسا، كما حقق نجاحًا كبيرًا على قناة ON TV ومنصة Watch it بعد عرض «حكاية النظارة البيضا»، ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا، وعلى منصة نتفلكس يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

معلومات عن الفنان أمير المصري

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل «توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون».

وُلد أمير المصري في القاهرة ونشأ في لندن، وقدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها»، وأكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل على فرصة البطولة في عدة أعمال ليثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.

وفي عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London .