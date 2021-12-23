مصرع ربة منزل وإصابة 3 في حادثين بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بمركز العدوة، شمال محافظة المنيا، كما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر أسوان الزراعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مقر الوحدة المحلية بمركز العدوة أسفر عن وفاة سيدة.

إزالة آثار الحادث بطريق العدوة لتسير المرور

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وفاة «هبة.م.ع»، 34 عاما، ربة منزل، متأثرة بإصابتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة المرور، ونقلت الجثة إلى مستشفى مغاغة المركزي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان وتحديداً في الطريق الواصل بين قريتي بني أحمد وريدة.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وبالكشف عليهم تبين إصابتهم بسحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

اختلال عجلة القيادة يتسبب في إصابة 3 بحادث

وبالفحص أفادت التحريات الأولية، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى لانقلابها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

يشار أن قوات الحماية المدنية بالمنيا سيطرت أمس علي حريق محدود اندلع بمنزل دون إصابات بشرية، حيث تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، بمنزل في قرية الشيخ علاء بمركز المنيا، وتم إخماده دون أضرار بشرية بينما تسبب في تلفيات طفيفة في الممتلكات، وقد تحرر محضر بالواقعة.