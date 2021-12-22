معلومات عن محطة مياه أبو قرقاص في المنيا.. افتتحها الرئيس السيسي اليوم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا عبر الفيديو كونفرنس، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظات الصعيد.

نقل المياه من شرق الإبراهيمية إلى غربها

ويضم مشروع محطة وشبكات مياه شرب مدينة أبوقرقاص، «تشغيل جزئي بطاقة 102 / 204 ألف م3/يوم»، مأخذا على نهر النيل ومحطة المياه، وشبكات بطول 118.7 كيلومتر بأقطار من 1500 مم 250 مم، و3 معديات نفقية تمتد أسفل السكة الحديد وترعة الإبراهيمية وطريق مصر أسوان الزراعي لنقل المياه من شرق الإبراهيمية إلى غربها لخدمة أكثر من 500 ألف نسمة، بمناطق مركز ومدينة أبو قرقاص، وقرى جنوب مدينة المنيا، وقرى شمال مدينة ملوي، بتكلفة 885 مليون جنيه.

محطة مياه أبو قرقاص إنجاز غير مسبوق

من جانبه، أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، وذلك خلال 7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام، وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

طفرة في تطوير ريف المنيا

وشهدت المنيا طفرة كبيرة في جميع القطاعات خلال السنوات الماضية، كما تشهد حاليا تنفيذ مبادة تطوير الريف المصري داخل 192 قرية و757 تابعا، ويستفيد من تلك المشروعات نصف سكان المحافظة البالغ تعدادها 6 ملايين نسمة.