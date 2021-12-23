متطرف وطلبة معاهد يهودية يقتحمون الأقصى ويتلقون شرحا عن الهيكل المزعوم

قاد عضو الكنيست الإسرائيلي «موشيه فيغلن»، اليوم الخميس، اقتحامات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك.

جولات استفزازية وسط حراسة شرطة الاحتلال

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المتطرف «فيغلن»، تقدم عشرات المستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية يخدمون في جيش الاحتلال خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

تخريب واقتلاع أشجار الزيتون

وفي سياق آخر، اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، أكثر من 360 شجرة زيتون في بلدتي «يطا وترقوميا»، بمحافظة الخليل، وبحسب «وفا»، أقدم المستوطنون على اقتلاع الأشجار في تلك المنطقة أكثر من ثلاث مرات، خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف التوسع الاستيطاني، وإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم.

يُذكر أن المستوطنين وجرافات الاحتلال دمروا أكثر من 50 شجرة زيتون قبل يومين في منطقة «خلة سلامة»، ببلدة ترقوميا لشق طريق استيطاني على حساب أراضي ومملكات المواطنين.

اقتحام وحملة اعتقالات

من جهتها اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة قراوة بني حسان، في محافظة سلفيت، وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وفتشت المنازل وعبثت بمحتوياتها، وشنت حملة اعتقالات موسعة بالمنطقة، كما اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي 14 مواطناً من الضفة الغربية.

تجريف أراضي فلسطينيين بمخيم المغازي

وذكر شهود عيان، أنّ عدّة جرافات عسكرية إسرائيلية، توغلت، اليوم الخميس، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونفذت عملية تجريف في المكان، وتابع شهود العيان، بأن سبع جرافات احتلالية توغلت شرق المغازي، وجرفت أراضي المواطنين الزراعية، الأمر الذي ألحق أضراراً بمزروعاتهم.

يُشار إلى أن جرافات الاحتلال تتوغل من الحين إلى الآخر شمال وشرق قطاع غزة وتقوم بعملية تجريف لأراضي المواطنين.