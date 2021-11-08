الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين.. ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ووفقا لمصادر في رام الله، اعتقل جنود الاحتلال 6 مواطنين كما داهموا عمارة سكنية في بلدة بيتونيا واعتقلوا مواطنين لم تعرف هويتهما بعد.

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

كما اعتقلت قوات الاحتلال، 3 فلسطينيين من قرى جناته، و من بيت عنان بالقدس، فيما اقتحم مستوطنون، اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح شهود عيان، إنَّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأقاموا صلوات تلمودية، في المنطقة الشرقية منه.

الخارجية الفلسطينية تحذر الاحتلال من ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المُصنفة

فى سياق منفضل، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست، التي صنفها بـالإرهابية.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات، أو العاملين فيها، جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي وأمريكا سرعة التحرك لإجبار الاحتلال بالتراجع عن قراره الإرهابي، الذي يعتبر «امتدادا للعدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال ضد شعبنا، وهو أيضا محاولة مفضوحة لتكميم وإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية، والدولية منها».

فى السياق ذاته، لفتت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنَّ الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت أن تثبت على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد هذا اليوم في نيويورك بندا صريحا وواضحا يتعلق بهذا القرار الإسرائيلي لوضع المجتمع الدولي في صورة وتفاصيل وأبعاد تداعياته، وللوقوف أمام مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، ولوقف هذا القرار، وحماية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.