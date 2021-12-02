البنك الأهلي يحذر عملاءه من النصب: «ما تفتحش روابط مجهولة المصدر»

حذر البنك الأهلي المصري عملاءه من الروابط مجهولة المصدر والتي تُرسل عبر رسائل نصية SMS، وتدعي أنها رسالة من البنك للعميل.

وأكد البنك الأهلي على عملاءه في تحذيراته التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجب تجنب الدخول على تلك الروابط أو فتحها، وضرورة الإبلاغ عنها بالاتصال على رقم 19623.

وتابع البنك في رسالته إلى جميع عملائه، «بمجرد الدخول على أي رابط مجهول من رسائل نصية أو من خلال الواتس آب ممكن بياناتك تتسرق.. خلي بالك».

نص رسالة البنك إلى عملائه

واعتاد البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، بإخطار عملائه وتنبيههم عبر إرسال رسائل «SMS»، بعدم التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة والتحقق من صفحة البنك بالعلامة الموثقة الزرقاء، وكذلك رفض إعطاء أو مشاركة أية بيانات شخصية أو بنكية أو الأرقام السرية مع أي شخص من خلال أي وسيلة اتصال، مثل المكالمات الهاتفية التي ينتحل فيها المتحدث صفة موظف بالبنك.

وأضاف أكبر البنوك الحكومية في مصر، «لوحظ مؤخرا تداول صفحات وهمية ومنشورات يتم تداولها على بعض صفحات فيسبوك، وهي صادرة عن جهات غير معلومة، ويؤكد البنك أن تلك الصفحات لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى البنك بأي صلة، وأن الهدف الأساسي منها هو الاحتيال، ولذلك يرجي الحذر وعدم التفاعل مع مثل تلك الصفحات وعدم اعطاء أي بيانات شخصية».

أكبر البنوك الحكومية يخطط للتوسع الإقليمي

ووصل عدد عملاء البنك الأهلي المصري بنهاية مارس الماضي، إلى 16,5 مليون عميل، بزيادة 2 مليون عميل جديد إلى قاعدة عملاءه خلال أقل من 9 أشهر.

ويخطط البنك الأهلي للتوسع إقليميا خارج مصر، ومن المنتظر أن يعلن قريباً عن افتتاح البنك الأهلي بجنوب السودان- فرع جوبا، وذلك قبل نهاية العام الحالي.

فيما أعلن البنك عن خطته لافتتاح فرع بالعاصمة السعودية- الرياض، كاشفاً عن تقدمه بطلب للمركزي السعودي في سبتمبر الماضي.