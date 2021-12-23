أعراض كورونا عند الأطفال.. الصحة: تكشف القائمة الكاملة

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أعراض كورونا لدى الأطفال، تزامنًا مع الحديث عن إصابة الأطفال بمتحور أوميكرون، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إصابة الأطفال بفيروس كورونا أمر لا يستدعى القلق، فالأطفال عرضة للإصابة بفيروس كورونا منذ الموجة الأولى ولكن بنسبة مئوية، مشيرًا إلى أنهم أكثر الفئات التي يمكن أن تنقل العدوى لكبار السن.

أعراض كورونا لدى الأطفال

وحدد المصدر أعراض كورونا لدى الأطفال، وأكد أنها تشبه الأعراض التي تظهر على كبار السن وتتضمن «الحمي، والسعال، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، والصداع الشديد، واحتقان الأنف، وظهور طفح جلدي في بعض الحالات»، وقد يصاب بعض الأطفال بفقدان حاستي الشم والتذوق.

وطالب المصدر، المواطنين بضرورة التسجيل للأطفال على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مؤكدة أنّ لقاح كورونا فايزر المخصص لتطعيم الأطفال آمن وفعّال وتصل نسبة فاعليته بعد التطعيم بالجرعة الثانية إلى 95% للوقاية من فيروس كورونا.

الأعراض الجانبية للّقاح كورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا للأطفال، أوضح المصدر أن الأعراض الجانبية للّقاحات كورونا واحدة لجميع الفئات وهي رد فعل طبيعى للجهاز المناعي عند دخول أي لقاحات للجسم، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطيعم وصداع وآلام في العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرا إلى أنّ هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير كافة لقاحات كورونا في مصر، ودعت المواطنين مجددا للحصول على اللقاح للوصول للمستهدف من تطعيم المواطنين وهو 40% بنهاية العام الجاري.