«مكافحة كورونا»: الموجة الرابعة لم تنته.. والتحورات تضعف الفيروس

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، موضحا أن الحديث عن قرب انتهاء الموجة الرابعة لفيروس كورونا غير صحيح، «نحن نعيش في ذروة الموجة الرابعة للفيروس، وهناك تذبذب في أعداد مصابي فيروس كورونا، ولكن الإصابات ليست حرجة، ومن 80% لـ 90% عزل منزلي، وأعراض الإصابة عليهم بسيطة ومتوسطة».

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وتابع المصدر في تصريحات لـ «الوطن»، أنه تم تحديث بروتوكول علاج كورونا على مستوى كافة مستشفيات العزل الصحي، وتحديث البروتوكول لم يرتبط بأي متحور من متحورات كورونا، ولكن التحديث يعمل على تزويد العلاج المناعي لتنشيط الجهاز المناعي للجسم ومواجهة الفيروس وأي متحور له، مؤكدا أن البروتوكول العلاجي المصري الخاص بكورونا من أفضل البروتوكولات العلاجية على مستوى العالم، وساعد كثيرا في تزويد معدلات الشفاء على مستوى الموجات الرابعة لفيروس كورونا.

وعلق المصدر على ظهور لقاحات تقضي على متحور أوميكرن قائلا: «في البداية الناس لازم تفهم مفيش لقاحات بتقضي على فيروسات، اللقاحات بتضعف الفيروس في حال الإصابة بيه، وفيروس كورونا سيكون مثل الإنفلونزا الموسمية، لأنه بدأ يضعف والدليل المتحورات هي أكثر انتشارا ولكنها ضعيفة، هو بيقاوم أنه يختفي فبيتحور والتحور الحمدلله ضعيف».

معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد إعلان الوزارة أمس عن خروج 670 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 314452 حتى الآن.