«أبو صدام» يتصدر إيرادات السينما بـ97 ألف جنيه.. ومحمد ممدوح: مفاجأة

وصلت إيرادات فيلم «أبو صدام» للمخرجة نادين خان، في أول أيام عرضه في دور العرض السينمائي لـ 97 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولا فيلم» للتوزيع، متصدرا قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية المعروضة في السينمات، وذلك بعد مشاركته في المسابقة الدولية بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

محمد ممدوح: حصولى على جائزة عن «أبو صدام» مفاجأة

عبر الفنان محمد ممدوح عن سعادته بالعرض التجاري لفيلم «أبو صدام»، الذي حصل من خلال بطولته على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي، وقال: «تواجد الفيلم في المهرجان وحصوله على الجائزة كان مفاجأة بالنسبة لي، فنحن لم نخطط في البداية لمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة».

وأوضح ممدوح أنه تحمس لدور «أبو صدام» من البداية إضافة إلى رغبته في التعاون مع المخرجة نادين خان، قائلا: «الورق كان حلو وشدني جدا، والدور كمان كان جديد علي وواجهتني صعوبات في تعلم سواقة التريلا على الطريق السريع، وأشكر الهيئات اللي ساعتنا في منها وزارة الداخلية على تأمينا وتأمين الطريق».

منتج «أبو صدام»: الفيلم واجه ظروفا صعبة أثناء التصوير

ومن جانبه، قال المنتج أحمد فهمي إن الفيلم كان ملئ بالصعوبات وكان ذلك واضح من البداية، «كنت أعلم من البداية المشاكل والصعوبات، فمعظم المشاهد تم تصويرها على الطريق الصحراوي حتى المحطات التي توقف فيها البطل أماكن نائية للغاية، وهو ما فرض ظروف صعبة في التصوير وتطلب مجهود كبير».

وتدور أحداث فيلم «أبو صدام» حول سائق سيارة «تريلا» مكلف بمهمة نقل على الطريق السريع بعد فترة من الانقطاع، وبالرغم أن المهمة تبدو سهلة إلا أن الأمور تخرج عن السيطرة، وهو من بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، سيد رجب إضافة إلى علي قاسم وعلي الطيب، تأليف وإخراج نادين خان.