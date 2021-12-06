صناع «أبو صدام» بعد فوز بطله بأحسن ممثل: تجربة سينمائية مجهدة «فيديو»

كشفت مخرجة فيلم «أبو صدام»، نادين خان، وبطله الفنان محمد ممدوح، عن كواليس الفيلم، بعد مشاركته بالمسابقة الرسمية للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، وفوز بطله محمد ممدوح بجائزة أحسن ممثل بالمهرجان، خلال حديث مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ومن تقديم الإعلامية إنجي القاضي.

أكثر من جائزة

وقال الفنان محمد ممدوح، إن فوزه بتلك الجائزة، يمثل له أكثر من جائزة وليس جائزة واحدة فقط، موضحا أن حديث الفنان القدير رشوان توفيق، عليه قبل أن يستلم تلك الجائزة، يمثل له جائزة في حد ذاتها، كما أن وقفته على خشبة مسرح دار الأوبرا تعد جائزة كبيرة بالنسبة إليه أيضًا، إضافة إلى فوزه بجائزة من مهرجان القاهرة، الذي يعتبره أهم مهرجان بالمنطقة العربية أكملها، إلى جانب أنها جائزة من بلده مصر، متابعا: «كل ده يخليني أحمد ربنا جدًا، وأشكر أمي على دعواتها واللي كانت السبب إني أقف الوقفة دي النهاردة».

ومن جانبها أوضحت مخرجة الفيلم نادين خان، أن تنفيذ هذا الفيلم والتحضير له لم يكن بالأمر السهل، مشيرة إلى أنها ترى بأن كل هذه التحضيرات كانت سبب في خروج الفيلم بهذا المستوى الجيد.

سائق تريللا

ويقدم الفنان محمد ممدوح دور سائق تريللا بهذا الفيلم، وحول ذلك أشار بطل الفيلم إلى أنه تدرب لمدة 7 أيام على قيادة هذه النوعية من المركبات، حتى تمكن من قيادتها بالقدرة التي ظهرت في أحداث الفيلم، ممازحا: «كان فيه شوية حوادث في الأول، بس الدنيا مشيت الحمد لله».

تجربة مجهدة

وأكدت نادين خان مخرجة الفيلم، أن هذه التجربة السينمائية كانت مجهدة للغاية لكل صناع الفيلم، حتى خرج إلى النور في النهاية، مقدمة الشكر إلى صناع وممثلي هذا العمل، على تحمل هذا المجهود لشهور طويلة من التصوير.