تفاصيل العرض الخاص لفيلم أبو صدام قبل طرحه في السينمات

يستعد صناع فيلم أبو صدام للاحتفال بالعرض الخاص به مساء غد الثلاثاء في إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور جميع أبطال الفيلم وعلى رأسهم بطل الفيلم محمد ممدوح وذلك قبيل عرضه فى السينمات يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 ديسمبر.

تفاصيل فيلم أبو صدام

ويشارك فى بطولة فيلم أبو صدام محمد ممدوح وأحمد داش وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب وهو قصة وحوار نادين خان.

وكان قد شارك الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 في المسابقة الدولية وحصل من خلاله الفنان محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل.

قصة فيلم أبو صدام

وتدور أحداث الفيلم حول سواق نقل يدعى أبو صدام والذي يجسد شخصيته الفنان محمد ممدوح يحصل على مهمة على طريق الساحل الشمالي، وذلك بعد انقطاع سنوات عن العمل ولكنه في الطريق يتعرض لموقف صغير ومن هنا تنقلب الأحداث رأسا على عقب.

يذكر أن الفنان محمد ممدوح كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، والذي شارك فى بطولته بجانب منى زكي وعائشة بن أحمد وسيد رجب ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

أما العمل الثاني فهو مسلسل «خلي بالك من زيزي» والذي شارك فيه بجانب أمينة خليل وعلي قاسم وعلي الطيب ونهى عابدين وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.